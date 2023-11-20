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Военный эксперт назвал главное препятствие для атак украинских дронов зимой

Военный эксперт Дандыкин: атакам украинских дронов зимой мешает обледенение
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Фото: соцсети
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Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин назвал проблему для атак украинских дронов в холодное время года.

В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 20 ноября, эксперт указал на то, что украинским дронам будет гораздо сложнее массово атаковать территорию России зимой из-за мороза и обледенения. Он пояснил, что на беспилотники влияет плохая погода, плохая видимость, снег, отсутствие устройств, работающих против обледенения, и прочее. В случае с авиацией внутри находится человек, который принимает решения.

«Здесь (с дронами. — прим. Ред.) все гораздо тяжелее — потеря связи, ведь он ведется по спутнику, а работают средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и глушат всё это дело», — объяснил он.

Помимо этого, сейчас в распоряжении Украины меньше беспилотников, которые можно отправить в сторону городов РФ, поскольку по объектам, где делают эти беспилотники, наносятся целенаправленные удары. Кроме того, ПВО РФ более эффективно стали работать по перехвату. Чаще всего свои дроны Украина применяет в летний и осенний период, когда день длиннее.

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19 ноября газета The New York Times сообщила, что российские средства РЭБ стали гораздо эффективнее бороться с украинскими дронами. Беспилотники теряют связь с оператором и падают, не долетая до цели, отмечает сайт kp.ru. Журналисты отмечают, что российские средства РЭБ сильно осложняют работу ракет с системой наведения GPS, дронов и любой радиосвязи, пишет RT. Бывший американский чиновник Джеймс Льюис заявил, что «это должно вызывать беспокойство у НАТО», сообщает телеканал «360».

18 ноября американский журнал Business Insider писал, что российские дроны-камикадзе «Ланцет» стали главной угрозой для вооруженных формирований украинских националистов в зоне специальной военной операции. Обозреватели издания восхитились мощью улучшенного образца боеприпаса, который успешно наносит удары по военной технике, которую Украине поставляют страны Запада, сообщает телеканал «Звезда». Отмечается, что «Ланцет» способен обходить все препятствия на пути к объекту противника и не сталкивается напрямую с его корпусом.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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