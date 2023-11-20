В Томске начали собирать главную новогоднюю ель
Главную новогоднюю ель Томска начали собирать на Новособорной площади в понедельник, 20 ноября. Во второй половине декабря планируется торжественно включить на дереве иллюминацию, сообщает пресс-служба мэрии.
Высота искусственной елки — 24 м, диаметр — 10 м. Позднее вокруг праздничного дерева установят резной ледяной цоколь.
Как отмечает РИА «Томск», новогоднее оформление города в этот раз будет связано с годом Дракона, который наступит в 2024 году. Дизайнеры предложили сделать главный акцент на «Доме с драконом» архитектора Оржешко. Также планируется обновить световое оформление областного центра и украсить иллюминацией Коммунальный мост.