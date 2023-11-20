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В Японии сообщили о 180 нападениях медведей на людей за полгода

Mainichi Shimbun: в Японии за полгода произошло 180 нападений медведей на людей
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Фото: Mainichi/Takeyuki Sato
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В период с апреля по октябрь 2023 года в Японии нападениям медведей подверглись 180 человек. Об этом сообщило японское издание Mainichi Shimbun.

«По данным министерства окружающей среды, в период с апреля по октябрь этого года 180 человек подверглись нападениям медведей, что является самым высоким показателем с тех пор, как министерство начало собирать статистику», — говорится в публикации.

В издании отметили, что в результате этих нападений погибли пять человек. При этом местные органы власти стараются истреблять вторгающихся в жилые дома японцев медведей, однако им поступают телефонные жалобы от людей, сочувствующих животным и считающих, что их нужно вернуть в горы.

Так, в публикации приводится история, как власти уничтожили забравшихся в сарай в городе Мисато медведицу и ее детенышей. После этого в префектуру поступили сотни звонков с протестом против этого шага.

«Подобные жалобы наносят ущерб тем, кто рискует своей жизнью, чтобы поймать медведей. Охотники в Японии стареют, и если бессердечная клевета на них продолжится, то число людей, обеспечивающих безопасность местного населения, может еще больше сократиться», — добавили в издании.

Ассоциация губернаторов регионов Хоккайдо и Тохоку направила запрос в министерство окружающей среды с требованием внести медведей в список животных, подлежащих контролю. Если решение будет принято правительством, то на сокращение популяции хищников будут выделены гранты.

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Ранее, 1 ноября, телеканал ABC News сообщил, что в Японии по всей стране установили около 200 волков-роботов со светящимися красными глазами и динамиками с устрашающими звуками компании Ohta Seiki для борьбы со вторжениями диких животных на частную собственность.

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