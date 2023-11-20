МИД РФ раскрыл число воспользовавшихся электронной визой иностранцев

Более 120 тыс. иностранцев воспользовались единой электронной визой (ЕЭВ) для поездки в Россию. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщил консульский департамент МИД РФ в своем Telegram-канале.

В департаменте отметили, что электронной визой, позволяющей совершать поездки в РФ продолжительностью до 16 дней, могут воспользоваться граждане 55 стран, в том числе государств — членов ЕС. При этом все необходимые для ее оформления операции можно совершить самостоятельно в режиме онлайн без физического посещения консульства, визового центра или туристического агентства.

«В общей сложности за период после запуска проекта ЕЭВ с 1 августа сего года такими визами для поездок в Россию воспользовалось уже более 120 тыс. иностранцев», — говорится в сообщении.

В департаменте также отметили, что у граждан стран Евросоюза по-прежнему сохраняется интерес к поездкам в Россию. Прогнозируется, что по итогам 2023 года рост числа туристов из ЕС более чем в 1,5 раза превысит прошлогодний показатель.

Ранее, 16 ноября, замглавы МИД РФ Евгений Иванов на пленарном заседании Госдумы отметил, что процедура получения электронной визы в Россию достаточно проста, для заполнения документов потребуется «доступ в интернет и 20 минут свободного времени». При этом граждане недружественных стран не виноваты в действиях их правительств, поэтому им также остается доступной опция получения электронной визы, подчеркнул замминистра.

25 октября Иванов сообщил, что с 1 августа за три неполных месяца иностранцам было выдано более 90 тыс. российских электронных виз. МИД РФ уделяет особое внимание развитию цифровых решений в вопросах оказания консульских услуг, причем как российским, так и иностранным гражданам, отметил замминистра.

22 октября директор консульского департамента МИДа Алексей Климов сообщил, что за последние девять месяцев этого года Россия выдала европейцам на 57% больше туристических виз, чем за аналогичный период 2022 года. Однако текущие показатели пока что далеки от цифр 2019 года, когда европейцам было выдано 1,645 млн виз, из которых 1,112 млн — туристические, отметил Климов.

Система, позволяющая оформить электронную визу в Россию, заработала с 1 августа. Ее могут оформить граждане 55 государств, в том числе европейских стран, для туристических, деловых и иных визитов.