Путин оценил вклад работников транспортной отрасли в развитие экономики

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам транспортной отрасли отметил их вклад в развитие экономики и социальной сферы страны. Об этом 20 ноября сообщается на сайте Кремля.

«Транспортный комплекс традиционно играет важную, системообразующую роль, служит развитию экономики и социальной сферы», — сказано в тексте телеграммы.

Российский лидер отметил труд миллионов работников дорожного хозяйства, воздушного, железнодорожного, автомобильного, морского и речного транспорта и специалистов разных профессий, связанных с данной отраслью. Он назвал их надежной базой по формированию единого транспортного каркаса страны.

Глава государства также призвал широко использовать отечественные технологии и внедрять экологические стандарты в транспортную отрасль РФ.

Также к поздравлению работников присоединился премьер-министр России Михаил Мишустин, его обращение приводится на сайте правительства РФ. Он подчеркнул, что отрасль успешно адаптировалась к внешним ограничениям, серьезным вызовам и демонстрирует устойчивый рост.

«Вы вносите свой вклад в развитие экономики и социальной сферы, внешней торговли, повышение деловой активности, благополучия россиян», — указал Мишустин.

До этого, 15 октября, Путин поздравил сотрудников дорожной отрасли с Днем работников дорожного хозяйства, подчеркнув, что этой сфере принадлежит особая роль в жизни страны. Как отметил российский лидер, в дорожном комплексе работают специалисты самой высокой квалификации, которые хорошо знают и любят свое дело.