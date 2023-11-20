Восьмилетняя девочка утонула в реке Бобровка на Урале

В городе Артемовский Свердловской области восьмилетняя девочка утонула в реке Бобровка, отправившись домой от одноклассницы, к которой ее привела мама. Об этом ИА «Ура.ру» рассказал глава пресс-службы регионального ГУ МВД полковник Валерий Горелых.

Трагедия произошла в воскресенье, 19 ноября. Женщина привела дочку к подруге и отправилась со старшей дочерью по магазинам.

«В 14:40 мать вернулась за девочкой, однако та к тому времени ушла домой. Затем сыщики уголовного розыска совместно с нарядом ППСП нашли тело восьмилетней девочки на Бобровке», — сообщил Горелых.

По факту случившегося Следственный комитет организовал проверку. На данный момент известно, что семья на учете в ПДН не состоит. На теле погибшего ребенка следов телесных повреждений не обнаружено.

16 ноября сообщалось, что тело трехлетнего мальчика с признаками утопления обнаружили в бассейне одной из саун Великого Новгорода. Согласно предварительной информации, погибший ребенок отдыхал в сауне вместе с родителями.