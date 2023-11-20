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Две сестры и брат отравились суррогатным напитком в Красноярском крае

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Три человека отравились суррогатным напитком в городе Шарыпово Красноярского края. Об этом 20 ноября сообщил источник «Известий».

По его информации, вечером 18 ноября две женщины 50 и 48 лет и мужчина 47 лет, которые приходятся друг другу сестрами и братом, выпили жидкость красного цвета из пластиковых бутылок. Наутро всем им стало плохо, и они вызвали скорую помощь.

Врачи констатировали смерть старшей сестры и госпитализировали ее младших родственников.

«Их поместили в реанимацию с диагнозом «отравление неизвестным суррогатом», — рассказал собеседник.

В квартире пострадавших остались бутылки из-под неизвестного вещества. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

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5 июня в нескольких регионах РФ произошло массовое отравление напитком «Мистер Сидр». При исследовании в нем обнаружили примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни потребителей. В результате погибли 37 человек.

Заместитель руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Юрий Васильченко 15 июня рассказал, что служба при взаимодействии с правоохранительными органами оперативно отреагировала, были локализованы цепочки поставок.

Председатель правительства России Михаил Мишустин 4 июля на встрече с членами Совета Федерации назвал произошедшее массовое отравление преступлением.

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