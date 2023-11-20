Представительство РФ сообщило об остающейся у россиян в Газе возможности эвакуации

Россияне всё еще могут подать заявку в список на эвакуацию из сектора Газа. Об этом 20 ноября сообщила пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

«Мы обновляем список желающих покинуть сектор Газа ежедневно. Заявки продолжают поступать», — сказала она ТАСС.

Зарипова отметила, что сроки эвакуации граждан РФ из сектора Газа не зависят от российской стороны, однако дипломаты из России занимаются этим вопросом.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Москва ведет напряженную работу по выезду граждан РФ из сектора Газа на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Он добавил, что к настоящему моменту уже чуть меньше половины желающих смогли попасть на российскую территорию и этот процесс будет продолжаться.

В ночь на 20 ноября в МЧС РФ сообщили о прибытии пятой группы из 117 эвакуированных из сектора Газа россиян в московский аэропорт Домодедово. По данным ведомства, всего с начала гуманитарной миссии в Россию из Каира доставлено уже 525 человек.

13 ноября в МИД РФ указали, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян из сектора Газа. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло Израиль массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.