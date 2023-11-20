Более 540 т зараженной сои пытались ввезти в Белоруссию из Орла
Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям запретило отгрузку нескольких партий продовольственной сои, выращенной в Орловской области. Груз предназначался Белоруссии.
Специалисты ведомства обнаружили в сое семена карантинного сорняка повилики. Общая масса пораженной сорняком сои составила 544 т. Грузоотправителю зерна, компании «КСМ», фитосанитарные сертификаты не выдали.
Сейчас сою должны обеззаразить, переработать, чтобы лишить жизнеспособности карантинные объекты, либо уничтожить.
Управление выдало предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области карантина растений, сообщает InfoOrel.ru.