Ребенок принял мошенницу за свою бабушку и отдал ей 85 тыс. рублей

В Московской области восьмилетний мальчик отдал мошеннице из кошелька отца 85 тыс. рублей, приняв ее за свою бабушку. Об этом 20 ноября рассказал источник «Известий».

Инцидент произошел вечером 17 ноября. Ребенок был дома один, когда зазвонил стационарный телефон. В трубке похожий на бабушкин голос сообщил о попадании в ДТП, подозрениях на серьезные травмы и необходимости рентгена.

При этом назвавшаяся бабушкой мошенница спросила у мальчика его имя, адрес и код домофона. В разговор вмешалась еще одна женщина, угрожавшая, что «бабушку» посадят в тюрьму, если ей не принесут деньги.

«Мальчик решил помочь бабушке. Достал из кошелька отца 17 купюр по 5 тыс. рублей (85 тыс. рублей. — Ред.) и по инструкции от «родственницы» обернул их в полотенце, сложил в коробку от обуви. Всё это он отдал курьеру, который караулил за дверью», — рассказал собеседник.

Когда мать ребенка пришла домой и услышала эту историю, сразу обратилась в полицию. В настоящее время мошенниц разыскивают.

Ранее, 20 ноября, эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин рассказал, как сократить количество звонков от мошенников. По его словам, прежде всего стоит озаботиться тем, чтобы личные данные не оказались в мошеннической базе. Кроме того, необходимо устанавливать сложные пароли и выбирать надежных мобильных операторов, а также установить приложение для распознавания входящих звонков.