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20 ноября — Федотов день: почему нужно шить и нельзя ходить по льду

Православные христиане 20 ноября отмечают Федотов день
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Фото: TASS/EPA/MAXIM SHIPENKOV
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Православная церковь 20 ноября почитает память великомученика Феодота Анкирского. В народе праздник носит название Федотов день, а сам святой имеет статус покровителя рукоделия. В 2023 году торжество приходится на понедельник. «Известия» рассказывают, кем был святой Феодот и какие традиции в народе связаны с днем его памяти.

Федотов день – 2023 — значение, история

Святой жил в III веке в Анкире (территория современной Турции). Он был известен как праведник и проповедник христианских ценностей. Вместе с женой Феодот содержал гостиницу и помогал всем, кто нуждался в крове и ночлеге. Небеса даровали ему способность исцелять больных своими прикосновениями, а пламенные речи убедили иудеев и язычников принять христианство.

Святой жил в то время, когда христиане часто подвергались гонениям. Он навещал узников в тюрьмах и хоронил тех, кого пытали до смерти и убивали за веру. Однажды Феодот достал из моря тела семи мучениц и предал их земле. О его поступке донесли императору Диоклетиану — христианина схватили и подвергли жестоким пыткам, пытаясь вынудить отказаться от веры. Мученик оставался непоколебим, и тогда правитель велел отсечь ему голову. По преданию, тело попытались сжечь, но поднявшаяся тотчас буря загасила огонь. Феодота Анкирского похоронили христиане, которым он помогал, со всеми почестями.

Федотов день – 2023 — что можно и нельзя делать

В народе Феодота почитают как покровителя домашнего рукоделия. В день праздника лучше посвятить время поделкам, вышиванию, лепке, вязанию и другим видам хендмейда. Считается, что созданные в Федотов день изделия будут качественными, прочными и долго прослужат владельцу. Кроме того, это отличное время и для других домашних дел. Благоприятным днем праздник является для реализации новых идей и творческих проектов.

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Еще одно название праздника — Ледостав, поскольку лед продолжает сковывать водоемы. Считается, что если все реки и озера уже затянул ледяной покров, зима уже пришла. Однако не стоит забывать о безопасности и выходить на еще тонкий лед.

Федотов день – 2023 — приметы

Начавшийся гололед сулит холода еще не один день. Связано с праздником и немало других погодных примет. Например, если галки громко кричат, стоит ждать снегопада. А если снег уже покрыл землю, в следующем году будет хороший урожай.

На следующий день после знаменательного дня отмечается Михайлов день — еще один христианский праздник, посвященный архангелу Михаилу, архистратигу Небесных сил. «Известия» рассказали о сути и традициях знаменательного дня.

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