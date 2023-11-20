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Штормовой ветер в Крыму повредил 29 домов и повалил 600 деревьев

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Фото: соцсети
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Штормовой ветер в Крыму за выходные повредил кровли 29 многоквартирных домов и повалил более 600 деревьев в населенных пунктах. Об этом сообщил в Telegram-канале 20 ноября председатель совета министров региона Юрий Гоцанюк.

«Произошло повреждение и протекание кровель в 29 многоквартирных домах. В настоящий момент специалистами фонда капитального ремонта ведутся мероприятия по восстановлению герметичности кровель. <...> В границах населенных пунктов муниципальных образований Крыма повалено более 600 деревьев», — отметил он.

По словам Гоцанюка, в некоторых населенных пунктах уже завершены работы по вывозу упавших деревьев. Территорию профильные службы полностью расчистят в течение суток.

Жильцы, чьи квартиры зальет водой во время капитального ремонта кровли, получат компенсации, отметил он. Из-за стихии нарушено газоснабжение в шести муниципальных образованиях Крыма, ведутся ремонты. В нескольких районах нарушено водоснабжение, начаты восстановительные работы.

Как рассказал корреспондент «Известий» Николай Аксенов, в горах Крыма на высоте 750 м над уровнем моря температура воздуха держится выше ноля. Ночью столбики термометров покажут минусовые значения, уточнил он.

«Основные осадки выпали сегодня утром и снегоуборочные машины расчищали Ангарский перевал в течение получаса. Сейчас движение, как мы видим, без затруднений, пост полиции работает в штатном режиме, всё, как обычно», — отметил корреспондент.

Из представленных корреспондентом видеокадров следует, что автомобильные трассы в Крыму очищены от снега, пробок на них не наблюдается.

Днем в понедельник в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра в южных и восточных районах республики. При порывах его скорость может достигать 25 м/с, уточнили в МЧС.

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В республиканском главке ведомства предупредили о возможных ЧС, таких как аварии на объектах ЖКХ и энергетики, нарушениях транспортного сообщения, затруднениях в движении автомобильного транспорта, в особенности на горных перевалах.

Накануне, 19 ноября, в Минэнерго РФ также сообщали о массовых отключениях энергоснабжения в Крыму. Причиной стала плохая погода — сильный ветер.

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