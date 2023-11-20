Эксперт оценил возможные потери РФ от санкций против «Арктик СПГ – 2»

Санкции США, введенные в начале ноября против «Арктик СПГ – 2», могут лишить Россию 3–4% рынка сжиженного природного газа, на которые претендует проект НОВАТЭКа. Об этом заявил 20 ноября замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

По его словам, общий объем сжижения природного газа линиями проекта компании НОВАТЭК составляет порядка 19,8 млн т в год — соответствующий показатель обуславливает прогнозируемую долю рынка, которую бы мог занять НОВАТЭК.

«По сути, Штаты безнаказанно вытеснили российский трубопроводный газ с большей части европейского рынка откровенно преступными методами и решили, что им всё под силу», — приводит его слова «РИА Новости».

Соединенные Штаты фактически запрещают покупать топливо по этому проекту, сказано в публикации. При этом такое решение может ударить и по союзной для американцев Японии, учитывая тот факт, что треть электричества страны вырабатывается из природного газа, а локальная энергетическая компания Mitsui в консорциуме с национальной корпорацией по нефти, газу и металлам JOGMEC владеет 10% акций «Арктик СПГ – 2».

Американский минфин включил «Арктик СПГ – 2» в санкционный список 2 ноября. Позднее, 8 ноября, помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт сообщил, что Вашингтон добивается прекращения существования этого российского проекта.

В ответ на это 9 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжит развивать сферу производства СПГ, в том числе проект «Арктик СПГ – 2», несмотря на антироссийские санкции.