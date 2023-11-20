Политолог предрек закрытие границы с Россией со стороны Эстонии

Политолог Дмитрий Солонников 20 ноября в беседе с «Известиями» допустил, что Эстония закроет границу с Россией вслед за Финляндией.

«Это последовательная политика всех наших европейских соседей — и Финляндии и Прибалтики — по выдавливаю российских семей и российского бизнеса со своей территории. Поэтому все, у кого есть семьи в Эстонии, думайте, что будет дальше. Дальше контактов у вас с ними не будет. Или перевозите их сюда, или принимайте правила игры, которые будут со стороны Эстонии навязаны. Границы будут закрыты, не сомневайтесь. Русофобия, ненависть к России, полное прекращение контактов — это политика, которую Европа будет проводить дальше», — сказал эксперт.

В ночь на 18 ноября были закрыты четыре контрольно-пропускных пункта (КПП) из восьми на границе с Россией, ближайшие к Санкт-Петербургу. Такой шаг, как отмечали власти Финляндии, поспособствует прекращению незаконного въезда в страну.

В субботу, 19 ноября, финские власти заявили, что на КПП «Вартиус» на границе с Россией прибыли представители Сил обороны страны. Они будут оказывать помощь пограничникам, которые возводят временный барьер. В связи с этим порядка 200–300 человек вышли на площадь у здания мэрии приграничного города Лаппенранта с требованием открыть юго-восточный пограничный пост между Финляндией и РФ.

Позднее финские СМИ сообщили, что в ночь на 22 ноября страна будет готова закрыть четыре из восьми работающих КПП на границе с Россией.

Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что власти Финляндии занимают русофобскую позицию, планируя закрыть оставшиеся контрольно-пропускные пункты на границе с РФ.