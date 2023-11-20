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Haaretz: ЦАХАЛ проигнорировала сообщение разведчиц о готовящейся атаке ХАМАС

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проигнорировала предупреждения о нападении радикального движения ХАМАС, так как их сделали молодые разведчицы. Об этом 18 ноября написала газета Haaretz.

По ее информации, группа, состоявшая из женщин-военных, заметила подозрительную активность со стороны сектора накануне вторжения 7 октября. Они сообщили, что боевики готовились преодолевать заграждения и запускали дроны, однако не получили должной реакции.

«Это отряд, состоящий исключительно из молодых девушек и молодых женщин-командиров. Нет сомнений, что, если бы у этих экранов сидели мужчины, всё было по-другому», — рассказал источник издания.

Одна из военнослужащих пожаловалась, что командование бросило их без возможности защищаться, а после отступления пригрозило тюремными сроками.

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До этого, 29 октября, газета The New York Post написала, что годом ранее спецслужбы Израиля прекратили прослушивание раций боевиков ХАМАС, сочтя это бесполезным. В публикации отмечается, что израильские силовики не только недооценили масштабы готовящегося нападения, но и полностью провалили усилия по сбору разведывательной информации, в основном из-за ошибочного предположения, что ХАМАС представляет собой сдерживаемую угрозу.

Ранее, 28 октября, Нетаньяху отверг утверждения о том, что его предупреждали о готовящейся атаке ХАМАС на Израиль. По его словам, чиновники структур безопасности отмечали сдержанность движения.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян составляет 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число погибших жителей сектора Газа с 7 октября превысило 13 тыс. человек, среди них 5,5 тыс. детей и подростков и 3,5 тыс. женщин.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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