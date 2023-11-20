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В Киеве признали охлаждение отношений с незападными странами

Подоляк: отношения Украины с незападными странами охладились
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Фото: ТАСС/БелТА/Сергей Холодилин
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Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил об охлаждении отношений между Украиной и незападными государствами. Его слова в понедельник, 20 ноября, приводит The Guardian.

Газета подчеркивает, что президент Украины Владимир Зеленский поддержал произраильскую риторику США в отношении конфликта в секторе Газа, что подорвало стремления киевского режима расширить сотрудничество с незападными странами, в том числе с государствами Ближнего Востока.

Подоляк, в свою очередь, признал, что в отношениях Украины со многими незападными странами наступило «охлаждение».

«Это (произраильская позиция. — Ред.) затруднило создание более широкой коалиции поддержки Украины в борьбе против России», — заявил Подоляк.

В материале также подчеркивается, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к тому, что впервые с февраля 2022 года Украина перестала быть главным вопросом внешней политики большинства западных лидеров. Кроме того, конфликт в секторе Газа привел к сокращению поставок боеприпасов украинским вооруженным силам, о чем заявлял сам Зеленский, уточняет The Guardian.

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Ранее в этот день обозреватель The American Conservative Питер ван Бурен заявил, что киевский режим ожидает такое же поражение, как и предыдущие прокси-правительства, которым Вашингтон обещал помощь до победного конца. На данный момент внимание США переключилось на Ближний Восток, при этом киевский режим даже близко не располагает той поддержкой конгресса и американской общественности, которая есть у Израиля, отметил обозреватель.

16 ноября Зеленский заявил, что из-за палестино-израильского конфликта Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали испытывать нехватку 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Украинский лидер также отметил, что поставляемые сейчас западными странами боеприпасы никак не могут закрыть потребности армии Украины.

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