Сезон примерзших ко льду птиц стартовал в Петербурге

В Санкт-Петербурге резко выросло количество заявок от местных жителей, которые просят помочь птицам, примерзшим ко льду водоемов. Об этом сообщается в группе «Кошкиспас» в соцсети «ВКонтакте».

По словам специалистов, покинуть водоем не могут больные, травмированные или ослабевшие птицы. Они остаются в небольших полыньях и проталинах. Ночью, с приходом похолодания, шансы замерзнуть увеличиваются.

Таким птицам нужна оперативная помощь, так как на них могут напасть чайки или вороны. В городе такая возможность есть, в отличие от дикой природы.

Однако, телеканал «78» уточняет, что ни в коем случае нельзя самому выходить на лед, для того чтобы помочь примерзшей птице. Необходимо вызвать спасателей и назвать им точные координаты места происшествия.

Ранее сообщалось, что жители Благовещенска помогли спасти маленьких утят, которые забились под бетонную плиту в районе дома на улице Ленина. Горожане не смогли достать птенцов своими силами и обратились к профессионалам. Спасатели подняли плиту при помощи специального инструмента и высвободили троих малышей из бетонного плена.