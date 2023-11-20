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Эксперт предупредила о фальшивых скидках на распродажах

Финконсультант Матвеева: продавцы специально завышают цены перед распродажами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В период распродаж некоторые магазины могут прибегнуть к маркетинговым уловкам, предварительно завысив реальные цены и создавая иллюзию большой скидки. Об этом 20 ноября в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева.

«Некоторые продавцы перед распродажей специально завышают цены на товары, чтобы скрыть реальную цену вещи и создать иллюзию большой скидки. Узнать, обманывает ли вас магазин, просто — подготовьтесь заранее и изучите цены на интересующие вас позиции», — посоветовала она.

Матвеева подчеркнула, что продавцы часто используют такой маркетинговый ход, поднимая цену перед распродажей в два-три раза. В частности, они поступают так с дешевыми товарами — косметикой, вещами для дома или посудой. Увеличение цены на такие товары обычно не так заметно, подчеркнула эксперт.

Зачастую магазины действуют по такой схеме, когда им нужно выставить плохо продающийся или вышедший из моды товар, чтобы избавиться от запасов и освободить место для новых коллекций, добавила она.

Кроме того, эксперт предупредила, что в период скидок маркетологи прибегают к рекламным уловкам, создавая ощущение упущения выгодного предложения.

«Везде слышно: «только сегодня», «успейте в последний день», «торопитесь». Многие начинают переживать о потенциально упущенной выгоде и совершают ненужные покупки на десятки тысяч рублей», — сказала Матвеева.

По ее словам, покупки следует совершать с холодной головой, предварительно проанализировав их рациональность. Также следует избегать неизвестных продавцов, даже если они предлагают товар по выгодной цене, заключила финансовый консультант.

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