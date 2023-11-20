Минприроды РФ: задержан замдиректора департамента ведомства Алексей Яковлев

Силовиками задержан заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды Алексей Яковлев. Об этом ведомство сообщило 20 ноября в своем Telegram-канале.

«Опeративные мероприятия связаны с его прeдыдущим местом работы в национальном парке «Таганай», — уточнили в министерстве.

Сотрудники какой силовой структуры задержали чиновника, не уточняется.

Директором парка Яковлев работал с 2010 года, он перешел на работу в Минприроды в 2021-м. После его ухода директором парка стала его заместитель по эколого-просветительской и научной деятельности Эльвина Новоселова, работавшая в парке с 2012 года.

«Таганай» расположен в Челябинской области, его площадь — 568 кв. км.

Ранее, 7 ноября, стало известно о задержании заместителя главы МВД Республики Дагестан Руфата Исмаилова. В отношении него было возбуждено уголовное дело о даче и получении взятки в особо крупном размере. Суд арестовал его до 2 января 2024 года.