Прокуратура проведет проверку после массового ДТП под Тулой

Прокуратура проконтролирует ход и результаты проверки крупного ДТП на трассе М-2 «Крым» под Тулой. Авария случилась утром 20 ноября. В ней погибли два человека, еще трое получили травмы.

Как уточняет «ТСН24», две грузовые «Газели» и автомобили Ford и SsangYong столкнулись у поворота на деревню Барсуки Ленинского района. Повреждения получили пятеро, но двое скончались до приезда скорой помощи.

Прокуратура во время проверки должна дать оценку работе компетентных органов по содержанию дорожного полотна и по ее результатам принять комплекс мер прокурорского реагирования.

Агентство уточняет, что с начала года на дорогах в Тульской области произошло 45 ДТП по вине водителей автобусов. Пострадал 61 человек, один человек погиб.