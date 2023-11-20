Зеленский призвал не ждать быстрого окончания конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что в российско-украинском конфликте не стоит ждать быстрых перемен. Об этом он 20 ноября рассказал в ходе встречи с журналистами и руководством американского телеканала Fox News.

Украинский лидер указал на то, что многие воспринимают конфликт с Россией как «кино» и не ожидают в нем пауз.

«Завершится всё не так быстро, как хотелось бы», — приводятся слова украинского лидера в Telegram-канале «Страна.ua».

До этого, 17 ноября, украинский президент заявил, что без поддержки Запада украинским войскам придется отступить. Он отметил, что смещение акцента западных стран на конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС замедлило поставки артиллерийских снарядов Киеву, подорвав военные возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее, 10 ноября, политолог из США Скотт Беннетт заявил «Известиям», что Украина с самого начала была обречена на поражение. По его словам, президент Зеленский уничтожил 500 тыс. молодых людей без необходимости.

Президент России Владимир Путин 15 октября оценил потери Украины в контрнаступлении, заявив, что они составляют восемь к одному. До этого, 5 октября, глава государства указал, что Украина продержится всего неделю, если поставки западного вооружения прекратятся.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.