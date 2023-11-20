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Представительство РФ заявило об отсутствии данных о жертвах среди россиян в Газе

Представительство РФ: данных о жертвах среди россиян в секторе Газа нет
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Фото: Global Look Press/Rizek Abdeljawad
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Информации о жертвах среди россиян в секторе Газа нет. Об этом 20 ноября заявила пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

«Данных о жертвах нет», — сказала она ТАСС.

Кроме того, Зарипова сообщила, что сроки эвакуации граждан РФ из анклава не зависят от российской стороны, однако дипломаты РФ так или иначе занимаются этим вопросом. Ситуацию осложняет тот факт, что некоторые люди утратили документы при обстрелах Газы.

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Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Москва ведет напряженную работу по выезду граждан РФ из сектора Газа на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Он добавил, что к настоящему моменту уже чуть меньше половины желающих смогли попасть на российскую территорию и этот процесс будет продолжаться.

В ночь на 20 ноября в МЧС РФ сообщили о прибытии пятой группы из 117 эвакуированных из сектора Газа россиян в московский аэропорт Домодедово. По данным ведомства, всего с начала гуманитарной миссии в Россию из Каира доставлено уже 525 человек.

13 ноября в МИД РФ указали, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян из сектора Газа. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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