В Одессе облили краской памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в понедельник, 20 ноября, в своем Telegram-канале.

«После рекомендации историко-топонимической комиссии горсовета оставить на местах памятники Пушкину и Воронцову его облил краской местный художник Ярослав Войцеховский», — говорится в сообщении.

По словам самого «художника», таким образом он выразил свое мнение по поводу незаконности и нелогичности наличия такого памятника во время вооруженного конфликта с Россией.

После инцидента также высказался местный депутат Петр Обухов. Он заявил, что в городе могут переименовать улицу Пушкинскую и убрать оттуда памятник русскому поэту.

«Я думаю, что мы скоро рассмотрим вопрос переноса памятника Пушкину на улице Пушкинской и переименования улицы. Это случится в ближайшие недели. Что касается памятника Пушкину на Думской, думаю, тут стоит провести онлайн голосование», — сказал он.

О том, что историко-топонимическая комиссия горсовета Одессы рекомендовала оставить на местах памятники Пушкину и князю Михаилу Воронцову в связи с их исключительной ценностью, пресс-служба ведомства сообщала 13 ноября.

15 ноября памятник Пушкину демонтировали в Киеве. Советник мэра города Дмитрий Белоцерковец тогда выразил недовольство, что только к концу второго года российской спецоперации «до кабмина дошло, что Пушкин не является частью украинской культуры».

До этого, 22 сентября, председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко назвала Украину печальным примером культурной деградации. Председатель Совфеда указала, что там в настоящее время оскверняются древние православные святыни, демонтируются памятники великим деятелям прошлого, а также целенаправленно искажается собственная история, а «палачи и предатели возвеличиваются».

В мае украинские СМИ сообщали, что в Киеве приняли концепцию, направленную на утверждение доминирующей роли украинского языка во всех сферах общественной жизни украинской столицы. Концепция предусматривает создание курсов и разговорных клубов украинского языка в городских библиотеках Киева, открытие офиса языковой культуры, показ классики украинского кино и современных картин. Тогда же Верховная рада приняла законопроект, который упростит процесс сноса на Украине связанных с Российской империей и СССР памятников.

На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом или Россией, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок. Особенно эта политика обострилась после начала спецоперации РФ по защите Донбасса в феврале прошлого года.