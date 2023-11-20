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На Чукотке назвали предварительную причину крушения Ан-2

Губернатор Чукотки Кузнецов: причиной крушения Ан-2 могло стать ухудшение погоды
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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
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Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов 20 ноября сообщил, что причиной крушения самолета Ан-2 в начале ноября могло стать резкое ухудшение погоды.

Он обсудил обстоятельства происшествия с председателем комиссии по расследованию авиационного происшествия Романом Костенюком.

«Предварительно установлено, что легкомоторный самолет выполнял рейс в летную погоду. При заходе на посадку погодные условия резко ухудшились — упала видимость и начался сильный порывистый ветер. По предварительным выводам, это стало причиной авиапроисшествия», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Кузнецов добавил, что по окончании расследования комиссия представит рекомендации авиакомпаниям во избежание авиакрушений в будущем.

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Самолет экстренно сел из-за отказа двигателя

10 ноября в МЧС сообщили об исчезновении на Чукотке самолета Ан-2, выполнявшего рейс по маршруту Певек – Полярный – Певек. На борту экипажа было три человека. В тот же день самолет был найден. Позднее глава региона сообщил, что все три человека, что были на борту, живы, их здоровью ничего не угрожает. Он также уточнил, что капитана Ан-2 успешно прооперировали.

Восточное межрегиональное СУ на транспорте Следственного комитета (СК) России по факту произошедшего возбудило уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

11 ноября пилот аварийно севшего Ан-2 Алексей Левин рассказал «Известиям» о происшествии. По его словам, ему пришлось 12 часов ждать спасения на морозе.

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