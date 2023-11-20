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Врач рассказала об опасности авокадо при борьбе с лишним весом

Эндокринолог Хрулева предупредила, что авокадо не способствуют снижению веса
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Фото: Global Look Press/Ingram Images
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Многие популярные при борьбе с лишним весом продукты и блюда, например, смузи и овощные и фруктовые соки, не только не помогают стать стройнее, но и могут навредить здоровью. Об этом в понедельник, 20 ноября, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог, диетолог «Клиники на Маросейке» Юлия Хрулева.

Она отметила, что распространенные диеты на основе смузи и соков, исключающие прием альтернативной пищи, не имеют преимуществ перед разнообразным питанием.

«Такие диеты могут привести к обострению имеющихся заболеваний у людей с нарушением углеводного обмена и патологией желудочно-кишечного тракта», — добавила Хрулева.

Кроме того, человек должен каждый день употреблять пять порций овощей и фруктов из расчета 80 г на один раз. При этом необходимо учитывать, что натуральный овощной или фруктовый сок без сахара считается порцией, независимо от количества выпитого.

Врач также отметила, что при похудении употреблять авокадо необходимо с осторожностью, так как его энергетическая ценность выше, чем у других фруктов и овощей.

«Следует учитывать калорийность авокадо: средний плод содержит около 240 калорий и 22 г жиров, что значительно превышает калорийность более привычных нам фруктов и овощей», — рассказала Хрулева.

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Ранее, 14 ноября, нутрициолог Мария Легостаева напомнила, что снижению веса способствует только дефицит калорий в рационе, а не употребление тех или иных продуктов. Таким образом она прокомментировала сообщения о создании винного напитка, который якобы способствует снижению веса, повышению работоспособности и устойчивости к стрессу.

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