Боррель обвинил мировое сообщество в бездействии по решению конфликта в Палестине

Мировое сообщество на протяжении 20 лет не делает ничего, чтоб решить палестино-израильский конфликт. На это указал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью, опубликованном газетой El País в понедельник, 20 ноября.

Он напомнил о том, что еще в 1947 году решением ООН было определено создание на Ближнем Востоке двух государств — Израиля и Палестины, однако создано было только израильское.

«На международном сообществе лежит моральная и политическая ответственность за то, что в течение 20 лет мы говорили: «два государства, два государства, два государства». И ничего не делали для того, чтобы это стало реальностью», — сказал Боррель.

При этом он подчеркнул, что, по его мнению, ни Европа, ни арабский мир, ни Соединенные Штаты Америки не смогут решить эту проблему поодиночке.

«Для этого должна быть воля всего международного сообщества. Проблема не может быть решена массовым исходом более чем 2 млн человек», — отметил глава евродипломатии.

О необходимости реализации на Ближнем Востоке формулы двух государств заявляют лидеры и политики многих стран. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном в октябре заявлял, что завершить палестино-израильский конфликт возможно только путем создания двух государств.

В том же месяце президент России Владимир Путин также указал на то, что основой урегулирования конфликта на Ближнем Востоке являются решения ООН, предусматривающие создание двух независимых суверенных государств. По его словам, позиция России в этом вопросе опирается именно на это. Он отметил, что Москва всегда выступала за создание суверенного палестинского государства.

Также в октябре спецпредставитель КНР в ООН Чжай Цзюнь отметил, что эскалация палестино-израильского конфликта доказала, что игнорировать палестинский вопрос нельзя. Он призвал к реализации проекта создания двух государств, созданию независимой Палестины и достижению ее мирного сосуществования с Израилем.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское исламистское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения более 13 тыс. человек погибли в секторе Газа, 5,5 тыс. из них — дети. Среди жертв также 3,5 тыс. женщин. Число пострадавших при этом превышает 30 тыс. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.