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Студенты в Киеве вышли на митинг из-за неотапливаемых аудиторий

Klymenko Time: cтуденты в Киеве вышли на митинг из-за неотапливаемых аудиторий
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Фото: соцсети
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Студенты Национального авиационного университета в Киеве митинговали в понедельник возле здания ректората с требованием перевести их на дистанционное обучение из-за неотапливаемых аудиторий вуза. Об этом 20 ноября в своем Telegram-канале сообщило издание Klymenko Time.

«Требуют дистанционного обучения из-за холодных аудиторий. К примеру, в 8-м корпусе университета, как утверждают студенты, температура в здании опустилась до 1 градуса», — отмечается в сообщении.

До этого, 7 ноября, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы закупают свечи и готовятся «к худшей зиме в истории». По словам дипломата, в Киеве «закроют глаза», если не получат ракеты Taurus, но получат системы ПВО.

Ранее, 29 октября, директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что Украину в скором времени ожидают фантастические сложности с проблемой энергосистемы в стране.

По его словам, инфраструктура Украины устарела настолько, что «выпадает сама по себе без всяких ракет». При этом он отметил, что рассчитывать на финансовую помощь извне для восстановления украинской энергетической системы не стоит, поскольку мир давно ориентируется на «зеленую» энергетику.

Как стало известно 13 октября, правительство Германии через немецкий государственный банк KfW предоставило украинской национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго» грант на €76 млн для укрепления защиты объектов энергетики. Отмечается, что выделенные средства направят на финансирование строительства инженерной защиты подстанций, установку нового оборудования и модернизацию электросетей на границе с Европой.

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Ранее, 9 октября, в «Укрэнерго» заявили о невозможности накопить уголь к зиме в плановых объемах. По словам члена наблюдательного совета компании Юрия Бойко, накопить плановые 1,8 млн т угля нужно до 15 октября.

В начале сентября стало известно, что за месяц до начала отопительного сезона предприятия теплокоммунальной энергетики Украины вынуждены прекращать поставки горячей воды и инициировать собственное банкротство.

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