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Количество заболевших коронавирусом выросло в Приамурье на 64%

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В Амурской области значительно увеличилось количество заразившихся коронавирусом и ОРВИ.

Как сообщает ИА PriamurMedia со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, было зарегистрировано 3550 случаев ОРВИ. Из них 1801 заболевший — это дети. Это на 17,8% выше уровня заболеваемости предыдущей недели.

Также за прошедшие семь дней COVID-19 заразились 123 человека, что на 64% выше уровня прошлой недели, в форме пневмонии протекают пять случаев заболевания.

Кроме того, за этот период зарегистрировано 11 лабораторно подтвержденных случаев гриппа. Фиксируется 283 случая внебольничной пневмонии, в том числе 143 случая среди детей.

В Амурской области к завершению подходит прививочная кампания. На сегодняшний день вакцинировано чуть более 387 тыс. человек, что составляет 51% от совокупного населения региона, отмечает Амурская служба новостей.

Ранее, 15 ноября, руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов заявил «Известиям», что в России наблюдается рост заболеваемости COVID-19, но болезнь протекает в легкой форме.

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