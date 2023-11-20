Реклама
Прямой эфир
Спорт
Футболисты сборной России разгромили команду Кубы со счетом 8:0
Мир
Эрдоган посоветовал Армении искать свою безопасность в сотрудничестве с соседями
Мир
Погрануправление передало полиции шесть граждан с границы Финляндии и РФ
Мир
Число погибших в секторе Газа превысило 13,3 тыс. человек
Мир
Иран заявил о намерении подать иск в международный суд против Израиля
Общество
Путин заявил о преображении Чечни
Мир
Глава ВОЗ заявил о потрясении из-за атаки ЦАХАЛ на больницу в Газе
Мир
В Латвии сообщили о строительстве охранных сооружений на границе с Россией
Общество
Путин назвал четкую работу транспортного комплекса важной для жизни людей
Мир
В МИДе выразили надежду на укрепление сотрудничества России и Аргентины
Политика
В Финляндии утверждают о безрезультатных переговорах с РФ по ситуации на границе
Мир
МИД Турции заявил о необходимости получить истребители F-16 без условий США
Политика
В Совфеде заявление Киева о нацменьшинствах назвали проявлением неонацизма
Сюжет:

Замглавы МИД РФ и посол Израиля обсудили усилия по выезду россиян из Газы

0
Фото: ТАСС/МЧС РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов на встрече с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви указал на необходимость скоординированных усилий по безопасному выезду россиян из сектора Газа. Об этом 20 ноября сообщает министерство иностранных дел России.

«С российской стороны была подтверждена необходимость скоординированных усилий в интересах скорейшего решения комплекса задач гуманитарного характера, включая обеспечение безопасного выезда всех граждан России из сектора Газа», — сказано в публикации МИД РФ.

Кроме того, Богданов и Бен Цви обсудили вопросы российско-израильской повестки дня с акцентом на важность поддержания активного политического диалога.

Также замглавы МИД РФ отметил важность усилий по освобождению всех удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников, в том числе имеющих гражданство России.

«35 дней мы были без воды, электричества, газа, еды»
О чем рассказывают эвакуированные из сектора Газа россияне и как будет развиваться противостояние Израиля и ХАМАС

В ночь на 20 ноября в МЧС РФ сообщили о прибытии пятой группы из 117 эвакуированных из сектора Газа россиян в московский аэропорт Домодедово. Всего с начала гуманитарной миссии в Россию из Каира доставлено уже 525 человек.

13 ноября в МИД РФ указали, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян из сектора Газа. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие. Тогда же замглавы МЧС России Алексей Серко заявил, что ведомство планирует в течение недели эвакуировать всех россиян.

7 октября ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения палестино-израильского конфликта более 13 тыс. человек погибли в секторе Газа, при этом число пострадавших превысило 30 тыс. Со стороны Израиля жертвами стало свыше 1,4 тыс., еще 5,6 тыс. получили ранения.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023