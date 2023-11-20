Замглавы МИД РФ и посол Израиля обсудили усилия по выезду россиян из Газы

Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов на встрече с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви указал на необходимость скоординированных усилий по безопасному выезду россиян из сектора Газа. Об этом 20 ноября сообщает министерство иностранных дел России.

«С российской стороны была подтверждена необходимость скоординированных усилий в интересах скорейшего решения комплекса задач гуманитарного характера, включая обеспечение безопасного выезда всех граждан России из сектора Газа», — сказано в публикации МИД РФ.

Кроме того, Богданов и Бен Цви обсудили вопросы российско-израильской повестки дня с акцентом на важность поддержания активного политического диалога.

Также замглавы МИД РФ отметил важность усилий по освобождению всех удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников, в том числе имеющих гражданство России.

В ночь на 20 ноября в МЧС РФ сообщили о прибытии пятой группы из 117 эвакуированных из сектора Газа россиян в московский аэропорт Домодедово. Всего с начала гуманитарной миссии в Россию из Каира доставлено уже 525 человек.

13 ноября в МИД РФ указали, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян из сектора Газа. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие. Тогда же замглавы МЧС России Алексей Серко заявил, что ведомство планирует в течение недели эвакуировать всех россиян.

7 октября ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения палестино-израильского конфликта более 13 тыс. человек погибли в секторе Газа, при этом число пострадавших превысило 30 тыс. Со стороны Израиля жертвами стало свыше 1,4 тыс., еще 5,6 тыс. получили ранения.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.