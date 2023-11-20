Путин отметил вклад работников транспортной отрасли в развитие экономики России

Президент РФ Владимир Путин в ходе поздравления россиян с Днем работника транспорта указал на основополагающую роль транспортной отрасли в развитии регионов РФ.

«Транспортный комплекс традиционно играет важную, системообразующую роль, служит развитию экономики и социальной сферы, повышению качества жизни людей, обеспечивает реализацию востребованных проектов в регионах России», — отметил он в своей поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин также заявил, что работники всех звеньев отрасли хорошо знают свое дело и трудятся с полной отдачей. Глава государства выразил уверенность в том, что их подход к работе послужит на пользу модернизации инфраструктуры.

Он также указал на необходимость широкого применения передовых технологий, внедрения строгих экологических стандартов и подготовки высококвалифицированных кадров для совершенствования транспортной системы в стране. Кроме того, по его словам, следует интегрировать исторически российские регионы Донбасса и Новороссии в единый транспортный каркас страны.

«Желаю вам доброго здоровья, успехов на благо России», — подытожил Путин.

День работника транспорта утвержден в России в 2020 году. Дата для него выбрана в связи с тем, что в этот день в 1809 году Александр I учредил первые в России регулирующие государственные органы в транспортной отрасли.

Ранее, 15 ноября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в выступлении на пленарной сессии форума «Транспорт России» заявил, что с начала года в стране построено и реконструировано около 650 км федеральных и региональных трасс, что почти в три раза больше, чем в прошлом году. А отремонтировано более 10 тыс. км.