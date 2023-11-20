Психолог рассказала, как родителям показать ребенку свою любовь

Во Всемирный день ребенка, 20 ноября, медицинский психолог отделения медицинской реабилитации Российской детской клинической больницы Минздрава России Ксения Дементьева рассказала «Известиям» о правилах, которые помогут показать ребенку, что родители его любят.

«Надежная привязанность и опыт эмоциональной поддержки помогают детям быть более устойчивыми к стрессу и неприятным ситуациям. Основа построения надежной привязанности — это доступность, отзывчивость и вовлеченность родителя. Под физической доступностью родителя подразумевается уверенность ребенка в том, что родители будут рядом в моменты наибольшей уязвимости», — сказала она.

Так, психолог рекомендует не упрекать ребенка, когда он расстроен. Ему важно знать, что родитель готов утешить его в любом случае. Не стоит наказывать чадо физически — опирайтесь на методы естественных и логических последствий, советует Дементьева.

«Не игнорируйте ребенка. При этом допустимо сказать: «Я тебя слышу, но сейчас я очень устала, мы сможем обсудить это позднее». Чаще хвалите ребенка — отмечайте успехи, особенно в те моменты, когда ему что-то дается трудно. Например, хвалите его за то, как долго он старается разобраться в сложной теме по математике. Весело проводите время вместе: дурачьтесь, стройте замки из подушек, лепите снеговиков. Не запрещайте чувствовать негативные эмоции — эти чувства есть у каждого. Нужно научиться, что с ними делать. Не говорите ребенку, что любите его только тогда, когда он получает хорошие отметки», — сказала эксперт.

В течение дня следует обсуждать с ребенком не только школу, отметки, домашние дела, но и то, что происходило с родителями в этот день, также нужно спрашивать у чада (без осуждения и скуки) об увлечениях и любимых играх. Важно исключить критику, направленную на личность ребенка. Нельзя говорить ему фразы вроде «ты балбес» и «у тебя никогда ничего не получается» — дайте ему понять, что плохие поступки и ошибки не делают его плохим, сообщила психолог.

«Не сравнивайте ребенка с другими детьми! Сравнивать можно только с ним самим в прошлом и в сторону лучших изменений («посмотри, у тебя раньше совсем не получалось, а теперь как здорово выходит»). Даже когда ребенок не прав, ему важно чувствовать, что он под вашей защитой, что вы на его стороне. При этом вы можете не одобрять то или иное поведение. Помните, что главное не количество времени, проведенное вместе, а качество: когда вы оба получаете от этого удовольствие, не критикуете друг друга, не выясняете бытовые дела, а просто наслаждаетесь временем, проведенным вместе. Например, обнимаетесь, ходите на прогулки, играете в настольные игры, читаете вслух перед сном, делаете любые приятные семейные ритуалы, посещаете кинотеатры и парки аттракционов, готовите вместе», — сказала Дементьева.

В заключение психолог рекомендовала мамам и папам полагаться на интуицию, проявлять любовь разными способами, а главное — быть отзывчивыми, сочувствующими и вовлеченными как в жизнь ребенка, так и в свою.

«Эта близость и теплота станут лучшими спутниками на жизненном пути. Ощущение значимости, возможности быть безусловно принятым и любимым — самое ценное, что родители могут дать своим детям», — подчеркнула она.

В октябре детский психолог Наталья Наумова рассказала, что помочь ребенку бороться со стрессом родители могут, показав личный пример. Она подчеркнула, что в такой ситуации ни в коем случае ребенка не стоит ругать и запугивать, а надо, наоборот, похвалить, воодушевить и показать свою поддержку.