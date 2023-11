PC Gamer назвал Doom и COVID-19 ключевыми событиями в истории видеоигр

Международный журнал о компьютерных играх, ежемесячно выпускаемый издательством Future plc. PC Gamer, назвал Doom, Quake, Half-Life самыми важными играми в истории. Об этом говорится в списке, представленном на сайте издания.

Специалисты изучили период с 1993 по 2023 год и разделили его на три десятилетия, перечислив самые важные игры и события.

В первой части упоминаются Doom, Quake, Fallout, Age of Empires 2, Deus Ex, Call of Duty. Авторы также упомянули релиз операционной системы Windows XP и запуск игровой платформы Steam.

Во втором периоде эксперты назвали Half-Life 2, World of Warcraft, Minecraft, Plants vs Zombies, The Elder Scrolls V: Skyrim. Кроме того, отмечены VR-технологии, представленные Oculus, и появление функции раннего доступа в Steam, уточняет «Газета.Ru».

В третью часть списка эксперты включили «Ведьмака 3», PUBG, Disco Elysium, Valheim, Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077. В качестве важного события названа видеокарта Nvidia GeForce RTX 2080 с поддержкой трассировки лучей, портативная консоль Steam Deck и другие разработки компании.

Также среди событий упоминается пандемия коронавируса, повлиявшая на развитие игровой индустрии.

Накануне Nintendo выпустила новый эксклюзив для консоли Switch — Super Mario RPG. Это эксклюзив для консоли Switch, и в России картридж уже можно приобрести или предзаказать на маркетплейсах и в онлайн-магазинах.