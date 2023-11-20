В Адыгее после падения машины в реку нашли тело 10-летнего мальчика
Спасатели нашли тело ребенка 2013 года рождения, который был внутри легкового автомобиля, съехавшего в реку Белая в Адыгее. Об этом сообщило ГУ МЧС по республике в своем Telegram-канале.
Тело ребенка было найдено в 13:15 в районе поселка Заречный Белореченского района Краснодарского края.
Инцидент произошел 14 ноября. Сообщалось, что легковой автомобиль, в котором находились пять человек, съехал в реку Белая. Трое из пассажиров смогли самостоятельно выбраться на берег, женщина и 10-летний мальчик в результате происшествия пропали.
В тот же день МЧС Адыгеи в своем Telegram-канале сообщило об обнаружении тела женщины.
15 ноября СУ СКР по республике сообщило на своем сайте о возбуждении уголовного дела по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).
По версии следствия, 13 ноября житель станицы Ханской, находясь за рулем Chevrolet Niva в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил съезд с обрыва и падение автомобиля в реку. Водитель транспортного средства задержан, уточнили в ведомстве.