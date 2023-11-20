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В Московский зоопарк привезли травмированного амурского тигра

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Фото: скриншот
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Амурского тигра, потерявшего способность охотиться из-за травмы, доставили в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Об этом 20 ноября сообщил официальный сайт мэра Москвы.

Тигра нашли в январе этого года в Хабаровском крае, где он пытался напасть на собак. Его содержали в местном центре реабилитации, после чего перевезли в Приморский край. Ветеринары обнаружили у него перелом локтевой кости запястья и отсутствие одной из когтевых фаланг.

Травма оказалась неоперабельной, и специалисты рассчитывали, что подвижность лапы восстановится сама, однако это не произошло. Тигра пришлось оставить под постоянным наблюдением в искусственной среде. Он будет содержаться в центре Московского зоопарка под Волоколамском.

«У специалистов очень большой опыт в реабилитации хищников, которые в природе оказались в сложной ситуации, в том числе и тигров. В 2022 году в центр привезли молодую тигрицу Амуру. У животного из-за травмы была повреждена челюсть, поэтому отпустить ее обратно на волю не представлялось возможным. Ветеринары сделали тигрице несколько операций. Сейчас она чувствует себя хорошо, зоологи планируют включить ее в программу по размножению», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Тигра доставили в Московскую область самолетом российской авиакомпании. Специалисты рассказали, хищник постепенно осваивается, но пока ведет себя недоверчиво.

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Ранее, 7 ноября, на дороге в Хабаровском крае нашли раненого тигренка. Он пытался обойти машину, перейдя на обочину трассы, но хромал. Позднее неравнодушные забрали тигренка к себе домой и сообщили, что отвезут его в ветеринарную лечебницу. Вскоре ему провели операцию.

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