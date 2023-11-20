Карта спецоперации на Украине 20 ноября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 20 ноября можно в материале «Известий».

За прошедшие сутки, как сообщили в Минобороны России, на купянском направлении отражены три атаки ВСУ в районе Загоруйковки Харьковской области. Нанесено поражение ВСУ в районах Куриловки, Подолов, Тимковки и Синьковки. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика».

На краснолиманском направлении отражена атака нацгвардии Украины в районе Григоровки ДНР. Нанесено поражение ВСУ и бригаде теробороны в районах Ямполовки и Серебрянки. Потери противника составили до 50 военнослужащих и два автомобиля.

На донецком направлении отражена атака ВСУ в районе Клещеевки ДНР. Нанесено поражение ВСУ в районах Васюковки и Курдюмовки. Потери ВСУ составили более 130 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три автомобиля. Поражены: две гаубицы «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также орудие Д-30.

На южнодонецком направлении нанесено поражение ВСУ в районе Новомихайловки ДНР. Потери противника составили до 70 военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.

На запорожском направлении нанесено поражение ВСУ в районе Вербового Запорожской области. Уничтожено до 20 военнослужащих и два автомобиля.

На херсонском направлении уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ, а также три автомобиля.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 536 самолетов, 254 вертолета, 9045 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 489 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7138 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 422 единицы специальной военной автомобильной техники.