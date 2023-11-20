Этнокарту Камчатки создадут молодые художники

Жителей Камчатки от 12 до 30 лет призывают поучаствовать в конкурсе рисунков «ЭтноКамчатка» и хотя бы на время стать картографом. Конкурс проводят главная библиотека края и Библиотечная ассоциация Камчатки.

Желающие смогут направить на конкурс изображения предметов материальной культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, которые проживают на территории Камчатского края. Рисунки могут быть выполнены в любой технике или с помощью компьютерных технологий.

Конкурс является важной частью нового проекта «Этнокарта «Камчатка разными народами обитаема». Сама же этнокарта станет значимой частью этноплощадки с тем же названием.

По словам сотрудницы Камчатской краевой научной библиотеки имени Крашенинникова Натальи Дивниной, которые приводит ИА KamchatkaMedia, этноплощадку в библиотеке уже снабдили мультимедийной интерактивной картой. Можно подойти, коснуться ее пальцами и рассмотреть, как жили представители различных этносов.

Жюри, оценивая рисунки, будет обращать внимание на красоту, содержательность и правдивость изображений. Работы должны быть не менее формата А4 и не более формата А3. Один участник может представить сразу несколько работ. Сделать это необходимо до 20 декабря. Лучшие рисунки используют при создании интерактивной этнокарты «Камчатка разными народами обитаема» с обязательным указанием имени автора.