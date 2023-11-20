Подоляк заявил о невозможности конфликта Зеленского и Залужного

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что между лидером страны Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими Вооруженными силами Валерием Залужным нет и не может быть конфликта. Слова Подоляка 20 ноября передает The Guardian.

Газета напомнила, что Залужный ранее в интервью The Economist заявил о «патовой» для украинских войск ситуации на фронте, что вызвало критику со стороны Зеленского и его советников. Однако Подоляк отрицает наличие конфликта.

«Зеленский — его [Залужного] прямой начальник, конфликта не может быть по определению», — заявил Подоляк.

The Guardian подчеркивает, что рейтинги Зеленского и Залужного пока еще высоки, при этом главнокомандующего ВСУ «многие считают возможным будущим претендентом на пост президента», хотя он сам пока не заявил о своих политических амбициях.

Ранее, 14 ноября, политолог Дмитрий Журавлев допустил, что конфликт Зеленского и Залужного может привести либо к отставке последнего, либо к свержению главы государства. При этом отставка главкома ВСУ не выведет ситуацию из тупика, потому свержение Зеленского становится более вероятным исходом, спрогнозировал политолог.

6 ноября бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что действия Зеленского могут спровоцировать военный переворот в стране. По его словам, в Киеве видят отсутствие интереса со стороны США, однако украинский лидер показывает оторванность от реальности и отрицает тяжелое положение армии в зоне боевых действий.