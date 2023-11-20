Песков: вряд ли Россия может повлиять на возможное закрытие границы с Финляндией

У властей России и Финляндии сейчас нет диалога как такового, однако это произошло не по вине Москвы, которая вряд ли может повлиять на вероятное закрытие границы по решению Хельсинки. Об этом 20 ноября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Ничего, кроме глубокого сожаления, это не вызывает. Потому что с Финляндией у нас давние очень добрые отношения были, прагматичные, основанные на взаимном уважении, и, конечно же, мы сожалеем, что вот на смену этим отношениям пришла исключительно русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители соседней нашей страны», — сообщил Песков журналистам.

При этом представитель Кремля отказался комментировать обвинения финских властей в том, что российские пограничники отвозят мигрантов к границе и не пускают их в Россию. По его словам, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это право, а пограничники «выполняют свои служебные инструкции».

«Если пытаются найти какие-то надуманные причины — опять же, здесь мы не приемлем такие обвинения в наш адрес», — отметил Песков.

В этот день источники финской газеты IltaLehti сообщили, что финское правительство готово полностью закрыть еще четыре КПП на российско-финской границе в ночь на 22 ноября. Ранее, в ночь на 18 ноября, Финляндия уже закрыла четыре КПП на границе с Россией, ближайшие к Санкт-Петербургу. Руководство страны считает, что такой шаг поспособствует прекращению незаконного въезда в страну.

В связи с этим 19 ноября порядка 200–300 человек вышли на площадь у здания мэрии приграничного города Лаппенранта с требованием открыть юго-восточный пограничный пост между Финляндией и РФ. Одна из протестующих призналась, что собиралась навестить родственников на Рождество, но теперь эти планы, вероятно, придется отменить.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко отметил, что возможное полное закрытие Финляндией границы с Россией невыгодно самой Финляндии. Однако он подчеркнул, что никаких вариантов развития событий, исходя из того, как принимаются решения в западноевропейских странах, исключать нельзя.

В этот же день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Москва должна предпринять защитные меры относительно антироссийских действий Финляндии, учитывая ее вступление в НАТО.