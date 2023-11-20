Свидетель по делу Треповой рассказал в суде о взрыве статуэтки

Свидетель по делу Дарьи Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов) Егор Михайлов рассказал, как произошел взрыв статуэтки, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Об этом он сообщил 20 ноября на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда.

Михайлов работал ведущим мероприятия, во время которого произошел теракт. По его словам, в целях безопасности посетители должны были оставлять верхнюю одежду и не могли проносить предметы, а вручать подарки можно было только в конце вечера. Михайлов обратил внимание на двух подозрительных мужчин и сидевшую в одиночестве Трепову.

«Они сели за столом за колонной. Не пошли к сцене. Показались подозрительными. «Настя» сидела одна. Когда ей передали микрофон, она что-то спросила про идеологию в России. Когда ей во второй раз передали микрофон, случился диалог про подарок», — сказал Михайлов.

Ведущий рассказал, что он передал статуэтку Татарскому, который продолжил общаться с залом. Через несколько минут прогремел взрыв.

«Я отошел на пару шагов и произошел взрыв. Момент взрыва помню — кричали люди. У меня помутнело в глазах, и я упал на спину. Мне стали помогать. Вынесли. Сделали укол в «скорой». Очнулся в реанимации», — описал Михайлов.

Он добавил, что по совету психолога больше не читает новости о взрыве.

Ранее в этот день в здании 1-го Западного окружного военного суда в Санкт-Петербурге началось очередное заседание по делу Треповой.

15 ноября состоялось первое слушание, в ходе которого Трепова частично признала вину. Сторона обвинения заявила, что она получила вознаграждение при подготовке убийства в размере 132 тыс. рублей. По версии следствия, она привела взрывное устройство в боевое состояние, при этом взрыв производился удаленно.

Татарский погиб 2 апреля в петербургском кафе «Стрит-бар». Трепова пришла на творческий вечер военкора, представилась Анастасией и подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось самодельное взрывное устройство. Позже оно взорвалось в руках военкора.

На следующий день девушку задержали. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое переквалифицировали в террористический акт. 13 апреля ФСБ России сообщила, что к убийству причастны украинские спецслужбы.

В июле Треповой было предъявлено окончательное обвинение по делу о теракте в кафе. Следователи собрали доказательства и установили, что организацией теракта занимались лица, находившиеся на территории Украины. Уточнялось, что они завербовали ее для исполнения преступления через соцсети.

Позднее, 10 октября, Следственный комитет РФ сообщил о завершении расследования дела в отношении девушки. 17 октября Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение, а 20 октября дело Треповой поступило во 2-й Западный окружной военный суд.