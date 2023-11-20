Катер сел на мель у Казачьего острова в Саратове
Катер с пассажирами сел на мель на Волге в Саратове в ночь на понедельник, 20 ноября. Об этом сообщает региональная служба спасения.
Информация о происшествии поступила в службу «112» в 0:18. Судно село на мель возле острова Казачий. На борту находилось два человека, которые просили эвакуировать их.
Прибывшие на место спасатели доставили на берег мужчину и женщину. От помощи медиков они отказались, пишет ИА «Взгляд-инфо».
Ранее в октябре похожий инцидент произошел в Якутии. На реке Лене сел на мель паром с 50 пассажирами. Плавсредство вызволяли при помощи буксира.