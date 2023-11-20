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Haaretz: ЦАХАЛ проигнорировала сообщение разведчиц о готовящейся атаке ХАМАС

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Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) проигнорировало предупреждения женщин-военнослужаших, работавших в разведке и сообщавших о росте подозрительной активности участников палестинского движения ХАМАС. Об этом 20 ноября сообщило на своем сайте израильское издание Haaretz.

Подразделение ЦАХАЛ, занимающееся наблюдением за границей с сектором Газа, состояло из молодых женщин. Они около года назад сообщали офицерам о возросшей активности палестинцев, но к ним не прислушались. При этом издание отмечает, что сообщение военнослужащих могло быть проигнорировано по гендерному признаку.

«Это отряд, состоящий исключительно из молодых девушек и молодых женщин-командиров. Без сомнений, если бы у этих экранов сидели мужчины, всё было по-другому», — говорится в публикации.

Женщины-военнослужащие в донесениях отмечали, что участники ХАМАС ведут регулярные тренировки по поражению танков, преодолению заграждений и использованию средств для отключения видеокамер.

При этом ночью 7 октября командование армии после атаки ХАМАС на населенные пункты подняло тревогу, но не предупредило о ней самих наблюдателей.

Одна из выживших разведчиц заявила, что ЦАХАЛ сделала ее коллег «легкой добычей».

«Женщины-разведчики были брошены армией и просто убиты, не имея возможности защититься», — заключила она.

Представитель ЦАХАЛ Анна Уколова 16 ноября в разговоре с «Известиями» признала хорошую подготовку ХАМАС к конфликту. Она заявила, что ХАМАС — очень хорошо подготовленная структура с большим арсеналом. Уколова отметила, что на тот момент только из Газы по Израилю выпустили 10 тыс. ракет.

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Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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