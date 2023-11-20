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Строительство дороги на Халактырский пляж началось на Камчатке

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На Камчатке начали строить асфальтовую дорогу до Халактырского пляжа. Участок от микрорайона Заозерный до пляжа обещают сдать в эксплуатацию к концу 2024 года.

Подрядчик получил разрешение на строительство на минувшей неделе и уже развернул работы. Как пишет ИА KamchatkaMedia со ссылкой на краевое правительство, эта дорога — один из объектов, которые будут построены в рамках мастер-плана, утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам председателя подрядной организации Анатолия Клюева, по краям дороги поставят ограждение от сельхозугодий. Протяженность составит 4,5 км. Специалисты установят водопропускные трубы, заменят слабый грунт на материалы, необходимые для формирования дорожного полотна, а затем заасфальтируют. На дороге предполагается одно мостовое сооружение, а в конце дороги обустроят парковочную площадку.

Агентство напоминает, что в сентябре 2022 года Владимир Путин провел совещание по долгосрочному социально-экономическому развитию полуострова по итогам рабочей поездки. Губернатор Владимир Солодов представил мастер-план развития Петропавловска-Камчатского.

Согласно плану, центр краевой столицы должен стать главной точкой притяжения туристов. В основу его благоустройства и реконструкции планируется положить принципы отражения природного ландшафта в градостроительстве. Большую роль в развитии города должно сыграть строительство объездной дороги ТЭЦ 1 – ТЭЦ 2.

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