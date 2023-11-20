Количество многодетных семей за пять лет вдвое выросло на Камчатке

На Камчатке за последние пять лет количество многодетных семей выросло почти в два раза. В данный момент на территории полуострова проживают 5707 таких семей, пишет ИА KamchatkaMedia со ссылкой на региональное правительство. А в 2018 году их количество едва доходило до 3 тыс.

Для этой категории действуют различные меры социальной поддержки. Они были введены в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Рост таких семей действительно есть, сказала директор краевого государственного казенного учреждения «Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий» Инна Ким.

На территории Камчатского края также реализуется программа «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Она направлена на внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, а также создание благоприятных условий для рождения детей и для жизнедеятельности семьи.

Ранее, 15 ноября, были названы возможные сроки увеличения маткапитала до 1 млн рублей. Депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, что сумма материнского капитала в соответствии с российским законодательством повышается ежегодно с учетом инфляции. С 1 февраля 2024 года маткапитал будет увеличен почти до 631 млн рублей на первого ребенка и чуть больше 834 тыс. рублей на второго ребенка. По предварительным расчетам, к 2026 году он может превысить 1 млн рублей.