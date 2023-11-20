Более 10 автомобилей сгорело с начала года в ЕАО
В ЕАО с начала года сгорело 12 автомобилей. Ущерб превысил несколько миллионов рублей, сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Начальник отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ведомства Евгений Михайлов уточнил, что пожар в машине можно распознать почти сразу. Факторы, которые его сопровождают, — это запах бензина или горелой резины в кабине, а также появление дыма из-под капота.
По его словам, при тушении возгорания топлива, пролитого под машиной, необходимо воспользоваться огнетушителем. При тушении огня под капотом следует постепенно и осторожно открыть его, так как возможен выброс пламени. При невозможности быстро ликвидировать возгорание нужно отойти от машины на безопасное расстояние, так как может взорваться топливный бак.
Ранее, в конце октября, под Челябинском три человека погибли в загоревшейся после ДТП машине. Инцидент произошел на трассе Челябинск — Новосибирск. В результате столкновения «Волги» и «Газели», ехавших навстречу друг другу, произошло возгорание легковой машины.