В Израиле призвали ввести смертную казнь для членов ХАМАС

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир призвал депутатов кнессета (парламента) ввести смертную казнь для членов палестинского движения ХАМАС. Об этом 20 ноября сообщает портал Ynet.

Заседание парламентского комитета по нацбезопасности с обсуждением данной меры наказания прошло ранее в понедельник.

«Смертная казнь — это самая достойная и моральная вещь, которую должны получить террористы организации ХАМАС и ИГИЛ (запрещенная на территории РФ террористическая организация. — Ред.)», — заявил Бен Гвир в ходе заседания.

Принятие подобного закона министр считает в настоящее время первоочередной задачей. По словам Бен Гвира, она важна в связи с гибелью в ходе палестино-израильского конфликта граждан Израиля.

Помимо этого, закон позволит противодействовать дальнейшим похищениям людей, считает он. В этой связи министр выразил надежду на поддержку законопроекта парламентскими фракциями.

Итоги заседания профильного комитета парламента в данный момент не оглашались. После заседания законопроект, который внесла ультраправая партия «Оцма Йехудит», будет направлен на голосование в первом чтении.

До этого, 25 октября, министр энергетики Израиля Исраэль Кац в письме главе минюста Яриву Левину призвал судить участвовавших в нападении на Израиль боевиков ХАМАС военно-полевым судом с возможностью вынесения смертного приговора.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.