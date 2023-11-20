Задержан замглавы департамента Минприроды России

Задержан замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ Алексей Яковлев. Об этом 20 ноября министерство сообщило в своем Telegram-канале.

Детали не раскрываются. Ведомство лишь уточнило, что оперативные мероприятия связаны с его предыдущим местом работы — в национальном парке «Таганай».

Известно, что Яковлев начал работать в министерстве в начале 2021 года. До этого, начиная с 2010 года, он занимал должность директора нацпарка «Таганай» в Челябинской области.

Ранее, 7 ноября, стало известно о задержании заместителя главы МВД Республики Дагестан Руфата Исмаилова. В отношении него было возбуждено уголовное дело о даче и получении взятки в особо крупном размере. В результате суд заключил Исмаилова под стражу до 2 января 2024 года.