Умерла писатель и правозащитник Нина Катерли

Писатель, публицист, общественный деятель Нина Катерли скончалась на 90-м году жизни. Об этом в понедельник, 20 ноября, в своем Telegram-канале сообщил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

«Умерла Нина Семеновна Катерли. Замечательный человек, писатель, антифашист, правозащитник. Много лет мы дружили», — приводит его слова НСН.

Вишневский также выразил свои соболезнования родным и близким Катерли. Причины ее смерти не называются, пишет RT.

Нина Катерли родилась в Ленинграде в 1934 году в семье литераторов. Ее отец работал военным корреспондентом газеты «На страже Родины», мать была писательницей и журналистом, отмечает ИА «Регнум».

Она окончила Технологический институт имени Ленсовета и в течение долгого времени работала в НИИ химиком-технологом. Позднее Катерли приняла решение посвятить себя литературе. Свои первые рассказы она опубликовала в 1970-х годах, а первый сборник под названием «Окно» был опубликован в 1981 году. Всего Катерли написала 15 книг, в это число входит как проза, так и публицистика.

Как отмечает сайт kp.ru, писательница была известна в Чехии, Венгрии, Китае, Японии, Германии, Франции и США. Она писала о борьбе за права человека.