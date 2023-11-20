Почти 100 коммунальщиков вышли на борьбу со снегом в Пензе
В Пензе на борьбу со снежными завалами и обледенением на дорогах вышли 98 коммунальщиков, 27 комбинированных дорожных машин и 18 тракторов. Об этом рассказал глава областного центра Александр Басенко в своем Telegram в понедельник, 20 ноября.
«Приступили к уборке прилотковых зон, проезжей части, тротуаров, пешеходных переходов, лестничных сходов, территорий остановочных павильонов. Многие участки очищали вручную», — написал градоначальник, его цитату приводит ИА «Пенза-пресс».
По словам Басенко, «Пензавтодор» с четырех часов утра обрабатывает улицы противогололедными материалами. Он добавил, что при необходимости количество техники и рабочей силы будет увеличено.