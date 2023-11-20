Жителей ЕАО предупредили о надвигающихся 25-градусных морозах

Кратковременное потепление, а затем похолодание ожидаются в южных и центральных районах Хабаровского края и в ЕАО. После ночных –6…–11 градусов столбики термометров покажут 0…+5 градусов. При этом при порывах скорость ветра будет достигать 20 м/с. В центре и на севере региона возможен небольшой снег.

Ситуация изменится 22 ноября. Как сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на Дальневосточное УГМС, тепло начнет покидать территорию края. Температура ночью будет в пределах –8…–13 градусов, а днем также будет опускаться до –10 градусов и ниже. 23 ноября южный циклон принесет сильный снег.

Днем похолодает еще сильнее. И в конце недели, 24–26 ноября, Хабаровский край и ЕАО окажутся в тылу глубокого циклона, смещающегося в Охотское море к берегам Камчатки. Начнет поступать очень холодный воздух с северо-запада, возможно значительное похолодание при сильном ветре до 20 м/с. Ночью местами будет ниже –25 градусов, а днем — не теплее –17 градусов.

Ранее завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, профессор Александр Кислов сообщил, что в Москве 20 ноября возможен снегопад, который принесет в столицу постоянный снежный покров.