Дело возбудили после избиения пассажира водителем автобуса в Хабаровске

В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий водителя автобуса по отношению к пассажиру. Доклад о ходе расследования затребовал глава СКР Александр Бастрыкин.

Как пишет ИА AmurMedia, 18 ноября в местных пабликах сообщалось о противоправных действиях водителя маршрутного автобуса, уроженца Средней Азии. Агентство сообщает, что к пассажиру маршрутки водитель применил насилие. Подробности пока не приводятся.

В ходе расследования дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство», должна быть не только дана оценка действиям мужчины, но и определена законность его пребывания на территории Российской Федерации.

В конце октября в Миассе возбудили уголовное дело после того, как автомобилист избил ребенка на дороге. Мальчик перебежал дорогу в неположенном месте, из-за чего водитель мимо проезжающей машины остановился, догнал мальчика и избил его.